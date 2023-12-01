Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала життя нашого захисника, жителя смт. Мельниця-Подільська Романа Годованого.

Захисник загинув 29 листопада під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда. Про це повідомили у Чортківському РТЦК.

“Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у зверненні ТЦК.

Як повідомляє Перший онлайн, Роман Годований відомий на Тернопільщині і Україні футболіст. На початку футбольної кар’єри двічі виборов звання чемпіона Тернопільської області в складі ФК “Тернопіль”, згодом виступав у складі тернопільської “Ниви” та луцької “Волині”. За останню встиг зіграти 15 поєдинків в Прем’єр-лізі України. Нетривалий час виступав у Білорусії. Передчасно, через траву, залишив професійний футбол. Останні кілька років виступав у чемпіонаті Тернопільської області за ФК “Мельниця” з Мельниця-Подільської, де проживав.

Герою було всього 33 роки. У нього залишилось двоє дітей та дружина.

Висловлюємо співчуття рідним Героя. Вічна і світла пам’ять…