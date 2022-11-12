На війні загинув десантник з Тернопільщини: йому було лише 30 років

Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України, і далі забирає життя як цивільного населення, так і наших військових.

Вчора надійшла сумна звістка про загибель українського воїна, патріота свого краю та держави, молодшого сержанта 2-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону військової частини А2120 Володимира Якимишина. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Воїну було лише 30 років. Він проживав у селі Висічка Чортківського району.

Герой загинув, захищаючи територіальну цілісність, незалежність та суверенність України, під час виконання бойового завдання.

Щиро співчуваємо рідним, друзям, побратимам. Вічна і світла пам’ять Герою…