Ще один воїн з Тернопільщини поліс у кривавих боях за Україну. На фронті загинув уродженець села Кам’янка, мешканець Теребовлі Михайло Крупа. 16 листопада захиснику виповнилося 33 роки.

Про загибель земляка повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради.

“Це дуже тяжка втрата для рідних, для нас та України. Адже ми втрачаємо наймужніших, найвідданіших воїнів, яким завдячуємо своїм життям. Це наше найкраще майбутнє, молоде й сповнене сил, але, на жаль, жахлива війна забирає їхні життя. Пам’ятаймо про те, якою високою ціною Україна здобуває свою незалежність. І ця жертва не є марною. Ніколи про це не забуваймо!

Схиляємо голови перед подвигом Героя!

Вічна та світла пам’ять захисникові!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні міської ради.

Зустрічатимуть домовину з тілом полеглого бійця у четвер, 30 листопада. В цей же день в селі Кам’янка Микулинецької громади відбудеться парастас. У п’ятницю, 1 грудня, у Теребовлі розпочнеться чин похорону.