Патрульні допомогли жінці, яка потрапила в скрутну ситуацію на дорозі.

Учора під час патрулювання автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська поліцейські помітили у кюветі транспортний засіб Hyundaі. Інспектори Віктор Проць та Яна Костюк зупинилися та підбігли до автомобіля. Водійка розповіла патрульним, що зʼїжджаючи на узбіччя, не впоралася з керуванням та зʼїхала у кювет.

Аби витягнути автівку, поліцейські зупинили один із вантажних транспортних засобів та спільними зусиллями допомогли жінці.

Водійка подякувала усім за допомогу та продовжила рух.