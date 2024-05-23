Посівну кампанію завершили в області. Аграрії оперативно використали погодні умови і вчасно провели посівну кампанію відповідно до технологій.

Засіяли понад 850 тисяч гектарів орних земель області. Зокрема, понад 220 тисяч гектарів ярих зернових та зернобобових культур, понад 116 тисяч гектарів сої, 115 тисяч гектарів кукурудзи, 106 га соняшника тощо.

– Зернова група залишилась на рівні попереднього року, хоча є зміни в межах структури, – розповів під час брифінгу у ТОВА Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку. – При сприятливих умовах розраховуємо отримати 2,5 мільйона тон валового збору зернових культур. Цього достатньо для продовольчої безпеки, для забезпечення сировиною переробних підприємств області сировиною і дозволить експортувати продукцію відповідно до укладених контрактів. Посіви цукрових буряків збільшено на 4 тисячі гектарів порівняно з попереднім роком, і причиною цього стала сприятлива фінансова ситуація на ринку цукру. Засіяли на 10 тисяч гектарів більше сої. Посіви кукурудзи та соняшнику зменшили, картопля та інші овочі залишились на рівні минулого року.