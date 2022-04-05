Об’єкти критичної інфраструктури на Тернопільщині посилено охороняються.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Під час повітряної тривоги працівники вживають необхідних заходів.

«На всіх об’єктах критичної інфраструктури є охорона. Коли відбувається сигнал тривоги, проводиться оповіщення людей, які працюють на цьому об’єкті, для того, щоб мінімізувати наслідки у випадку бомбардування таких об’єктів. Також проводиться оповіщення людей, які проживають навколо цих об’єктів, щоб мінімізувати наслідки. Був перший постріл у Тернопільську області, він може бути не останнім. Ми повинні бути всі готові. На сьогодні всі бомбосховища працюють. У випадку повітряної тривоги необхідно ховатися до бомбосховищ. Працівники поліції бачили роботу дрона, на жаль, нам не вдалося його зафіксувати. Дрони досить сучасні, оператори можуть знаходитися на досить великій відстані від самого дрона», – повідомив на брифінгу Олександр Богомол.

Жителів краю просять повідомляти у поліцію в разі виявлення дронів. Оскільки їх може застосовувати ворог.