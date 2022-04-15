Хвиля похолодання розпочнеться Вербної неділі на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у суботу в області температурні показники відчутно знизяться. Місцями пройдуть дощі, а також дошкулятимуть сильні вітри.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вночі температурні показники знижуватимуться до нуля, а місцями можливі невеликі заморозки.

«Ніч ще передбачається холодною: 0+5 градусів, на ґрунті навіть ймовірні заморозки 0-4 градуси. Атмосферний тиск підросте, домінуватиме суха погода, лише невеликі дощі пройдуть на крайньому заході України. Вітер буде переважно з південного заходу, невеликий або помірний. У суботу прийдуть дощі, а на Вербну неділю, як це часто буває – похолодання. Щоправда, погода очікується вкрай неоднорідною: наприклад, у понеділок-вівторок у західних областях вночі 0-4 градуси морозу та можливий сніг», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, прохолодна похмура погода спостерігатиметься на Тернопільщині до середини наступного тижня. А напередодні Великодня у краї знову потеплішає.