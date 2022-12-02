На Тернопільщину йдуть атмосферні фронти. Якої погоди чекати далі?

Висотні атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї можливі дощі з мокрим снігом. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак на автошляхах можливі небезпечні ситуації.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

“У п’ятницю буде помірно холодно. Вночі температура повітря становитиме 1-6 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 1 градуса тепла. Можливий сильний вітер, місцями до штормових поривів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, грудень дебютує на Тернопільщині мінусовою погодою. Щодо подальших прогнозів, то у краї передбачають коливання температурних показників від незначного мінуса до плюса. Періодично спостерігатимуться опади у вигляді дощу та мокрого снігу.