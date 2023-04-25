На Тернопільщину йде атмосферний фронт з дощами та похолоданням

Атмосферний фронт з дощами та похолоданням йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у середу в області значно похолоднішає, а також пройдуть дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 26 квітня Тернопільщина перебуватиме в зоні діяльності холодних атмосферних фронтів від циклону з центром над Скандинавією.

«Очікується дощова та прохолодна погода. Вночі пройдуть значні, вдень помірні дощі, вночі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 3 – 8° тепла, вдень 6 – 11° тепла».

Протримається прохолодна погода майже до кінця тижня. Цими днями вночі можливі навіть заморозки.

«Атмосферний фронт від циклону Udo 26-го квітня принесе в західні області України похолодання до +8+13 градусів та дощі. Зміна погоди може негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, а спраглі весняного тепла громадяни можуть не розрахувати правильно гардероб – завтра краще одягнутися тепліше. В контексті останніх космічних подій – найближчими днями серйозних магнітних бур не передбачається, полярного сяйва – також», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, повернеться тепла погода ближче до вихідних.