На Тернопільщину йде антициклон з порцією літнього тепла

Антициклон з черговою порцією літнього тепла і сонця йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї відчутно потеплішає, втім, можливі локальні дощі та грози.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденція до підвищення температурних показників, невеликі дощі – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Атмосферний фронт покидає територію, натомість до регіону йде антициклон.

«15-го червня антициклон David із Західної Європи, який вже збирається до нас у гості, зумовить суху сонячну погоду. Вітер очікується північно-західний, помірний. Температурна картинка в Україні буде стриманою, повітря – приємним та свіжим. Впродовж дня 15-го червня передбачається +22 +26 градусів, у західних областях +18 +24 градуси. Загалом передбачається сонячна малохмарна тепла погода», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, цього тижня на Тернопільщині спостерігатиметься помірна тепла погода, а вихідними повернеться літня спека.