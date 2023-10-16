На Тернопільщину прийшов атмосферний фронт. Якої погоди чекати далі?

Атмосферний фронт прийшов на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї зберігатиметься похмура прохолодна погода. Вночі можливі невеликі заморозки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 17 жовтня погоду області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Відтак у краї очікується хмарна погода з проясненнями, обійдеться без істотних опадів, вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5° тепла, вдень 6 – 11° тепла. Місцями вночі передбачається від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

«Вівторок в Україні буде холодним, проте не без сонця. Опади прожене підвищення атмосферного тиску, прийде на зміну атмосферному фронту антициклон Verena. Отже, 17-го жовтня обійдеться без опадів в Україні. Найближчої ночі та завтра вранці лише +1+6 градусів, місцями заморозки», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, від середи у краї очікується невелике потепління. Синоптики обіцяють більш сонячну погоду.