На Тернопільщину прийшов антициклон. Якої погоди чекати далі?

На Тернопільщину прийшов антициклон. За прогнозами синоптиків, внаслідок надходження теплого повітря із Середземномор’я температурні показники будуть зростати.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби очікується хмарна погода з проясненнями, обійдеться без істотних опадів, вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 6 – 11°, вдень 18 – 23° тепла.

«Погода в Україні буде теплою, чи краще сказати теплішою. На заході вже стовпчики термометрів досягнуть +20 +23 градусів, може подекуди й +25 градусів.

Загалом очікується +15+20 градусів. Тепла погода протримається до кінця тижня, а вже в неділю, 15-го жовтня, знову похолоднішає. Ще є навколо багато все ж світла, сонця і відносного тепла», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, кінець тижня і вихідні потішать жителів області теплою осінньою погодою. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть 25 градусів тепла. Втім, вже в неділю очікують чергову хвилю похолодання.