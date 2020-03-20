Атмосферні фронти зумовлять на Тернопільщині цими вихідними зимову погоду.

Через вторгнення арктичного повітря в регіоні очікується зниження температурних показників до мінусових. Не обійдеться і без опадів: ймовірні дощі та мокрий сніг.

Прохолодна погода затримається у регіоні до 25-го березня, – зазначають в обласному гідрометеоцентрі. А цими вихідними стовпчики термометрів знижуватимуться до семи градусів нижче нуля.

«На Тернопільщині 21-25 березня очікується зміна погодних умов. Зокрема, спостерігатиметься відчутне зниження температури повітря: вночі до 2 – 7 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. 21 березня опади очікуються у вигляді дощу. 22-23 березня мокрий сніг та сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також ймовірне утворення незначного та тимчасового снігового покриву. 24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода».

За попередніми прогнозами синоптиків, тепло повернеться аж наступними вихідними. Упродовж тижня у регіоні не уникнути опадів у вигляді снігу та заморозків.

Софія Романська