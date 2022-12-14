Волога дощова погода повертається на Тернопільщину.

За прогнозами синоптиків, метеорологічну ситуацію у краї визначатимуть атмосферні фронти. Вони сприятимуть опадам у вигляді дощів та мокрого снігу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями очікується хмарна погода. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Температура вночі опускатиметься 0 – 5° морозу, вдень коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Через ожеледицю на Тернопільщині оголосили штормове попередження — перший рівень небезпечності.

“У четвер очікується сильний вітер! Можливий мокрий сніг з дощем. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Буде поки тепло, перед Миколаєм – морози посиляться. Також буде слизько”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з 16 грудня вдень очікуються помірні дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря — від 3° морозу до 2° тепла.