На Тернопільщину нарешті повертається літня погода. За прогнозами синоптиків, дощовий циклон у краї відступить, і з’явиться сонечко. Втім, подекуди можливі локальні дощі.

Ближче до вихідних у краї встановиться комфортна літня погода. Температурні показники зберігатимуть тенденцію до підвищення.

«Літня погода почне відновлюватися проти сьогоднішньої, майже осінньої, принаймні, у західних областях. Температура повітря 14-го липня становитиме цілком комфортні +22 +28 градусів. Дощовий циклон завтра відступить, опади припинятимуться, переважатиме суха погода, з’явиться сонечко. Лише подекуди ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону – там ймовірні періодичні дощі, грози. А загалом какабека зміниться теплою погодою, сонячними проясненнями, хіба десь який зальотний дощик ще не встигне втекти, та помірнішим вітром північно-західного напрямку», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними у західному регіоні зберігатиметься помірне тепло.