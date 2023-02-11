Дві бригади Тернопільського Центру екстреної медичної допомоги повернулися з Херсонщини. Протягом двох тижнів вони надавали допомогу місцевому населенню.

Бригади екстреної медичної допомоги на Херсонщині виїжджали на виклики, оглядали пацієнтів, надавали невідкладну допомогу. Лікарі протягом двох тижнів працювали в умовах постійної небезпеки.

«Викликів, зазвичай, дуже багато. Тож працювали досить напружено. Місцеві бригади не справляються. Тож на допомогу приїжджають бригади з різних областей України. Під час ротації було чимало небезпечних ситуацій, адже Херсонщина часто обстрілюється росіянами. Два тижні важкої та напруженої праці в умовах постійної небезпеки. Місцеве населення потребує допомоги, також військові потребують допомоги. В основному це невідкладні випадки», – каже лікарка Галина Грубик.

Додамо, бригади екстреної медичної допомоги зі всієї України працюють на Херсонщині почергово. Лікарі надають допомогу як цивільним, так і військовим.