На Тернопільщині поступово підвищуватимуться температурні показники, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Ймовірність опадів залишається невисокою. Втім, місцями дошкулятимуть сильні вітри.

У денну пору стовпчики термометрів коливатимуться від 13 до 18 градусів вище нуля, – повідомила синоптик Оксана Озимків. Вночі обійдеться без заморозків.

«Надалі піде поступове підвищення температури повітря. Вітер південно-західного напрямку 7 – 12 метрів за секунду. Нічна температура повітря буде підвищуватися до чотирьох-дев’яти градусів тепла. Особливого підвищення очікуємо і у денній температурі повітря: 13 – 18 градусів тепла на день», – зазначає Оксана Озимків.

Вихідними у західному регіоні ще потеплішає. За попередніми прогнозами синоптиків, у суботу-неділю стовпчики термометрів сягатимуть +16 +23 градусів вище нуля. Бабине літо обіцяють, як мінімум, на тиждень, хоча температурним показникам будуть характерні перепади.

Софія Романська