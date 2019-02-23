На Тернопільщину повернулася холоднеча. Чи надовго?
Циклон захопив Західну Україну. Внаслідок його активності посилюються вітри, знижуються температурні показники, а місцями – опади у вигляді снігу. Проте лютуватиме зима недовго. За прогнозами синоптиків, більш тепла і сонячна погода повернеться уже цими вихідними.
«Вихідними, 23-24 лютого, антициклон витіснить з України сьогоднішню негоду, яка охопила Захід та Південь, і тому суттєві опади малоймовірні. Проте похолодання посилиться. У нічні години 23-24 лютого очікується -7-13 градусів. Вже вдень у неділю на Заході почнеться підвищення температури повітря до 3 морозу – 2 тепла. А в понеділок потепління охопить більшу частину території України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.
За попередніми прогнозами метеорологів, наступного тижня спостерігатиметься тенденція щодо потепління. Місцями можливі перепади температурних показників, однак далі сильних холодів не передбачають.
Софія Романська
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