На Тернопільщину повернулася холоднеча. Чи надовго?

23/02/2019 Розмір тексту:

Циклон захопив Західну Україну. Внаслідок його активності посилюються вітри, знижуються температурні показники, а місцями – опади у вигляді снігу. Проте лютуватиме зима недовго. За прогнозами синоптиків, більш тепла і сонячна погода повернеться уже цими вихідними.

«Вихідними, 23-24 лютого, антициклон витіснить з України сьогоднішню негоду, яка охопила Захід та Південь, і тому суттєві опади малоймовірні. Проте похолодання посилиться. У нічні години 23-24 лютого очікується -7-13 градусів. Вже вдень у неділю на Заході почнеться підвищення температури повітря до 3 морозу – 2 тепла. А в понеділок потепління охопить більшу частину території України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, наступного тижня спостерігатиметься тенденція щодо потепління. Місцями можливі перепади температурних показників, однак далі сильних холодів не передбачають.

Софія Романська