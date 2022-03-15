Більше сорока підприємств із південно-східних областей планують переїхати на Тернопільщину.

Про це повідомив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Деякі з них готові розпочати діяльність через 2-3 тижні.

Загалом на Тернопільщину вже переїхало майже сорок тис. людей з населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Деякі з них планують тут працевлаштуватися. «Більше сорока підприємств звернулося, які мають бажання переїхати на Тернопільщину. Зараз з ними всіма ведуться переговори, відшуковуються місця, оскільки переїжджають надзвичайно великі підприємства зі східної України. Це підприємства із Запоріжжя, Харкова, які готові вже за два-три тижні розпочинати тут роботу. До нашого регіону вже прибуло більше, як сорок тисяч людей, зареєструвалося 133 вчителі, які готові розпочати свою вчительську діяльність у наших школах», – зазначив Володимир Труш.

Уряд повністю звільнив ФОПи і підприємства, працівники яких зараз воюють, від сплати єдиного соціального внеску. Українцям також не потрібно сплачувати податок на землю та орендну плату за неї. Податки можна не сплачувати під час воєнного стану та ще рік після нього. «Такі податки, як ПДВ і прибуток скасовуються, буде лише 2% від загального обороту підприємства. Платники податків першої і другої категорій можуть не сплачувати ЄСВ при можливості. Навантаження податкової системи зводиться практично до мінімуму. Є можливість запускати підприємства, робити великі обороти, виготовляти наш внутрішній локальний продукт», – додав Володимир Труш.

Додамо, протягом тижня має запрацювати оновлена програма єПідтримка. У межах цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис гривень. Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто, через застосунок «Дія».