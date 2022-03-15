На Тернопільщину прибувають студенти та викладачі з південно-східних областей. У збаразькому ліцеї поселили людей з харківського вишу. Це освітяни разом із своїми родинами.

Олексій Ляшенко – декан факультету одного із вишів Харкова. З-під обстрілів він вивіз майже 150 осіб. «До Збаража приїхало майже 150 осіб. Це студенти з родичами, викладачі, співробітники з родичами, яких ми змогли забрати. Зараз усі в безпеці і допомагають країні, як можуть».

Студенти та викладачі працюють для українського війська. Вони плетуть маскувальні сітки, допомагають передавати гуманітарні вантажі. Чоловіки стали на облік у військкоматі. Як повідомили в управлінні освіти і науки області, на Тернопільщині в навчальних закладах вже поселили понад сім тисяч студентів і викладачів з регіонів, де відбуваються активні бойові дії. Для переселенців облаштували кабінети та аудиторії. Годують їх у їдальнях навчальних закладів. З харчами допомагають місцеві мешканці.