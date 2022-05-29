На Тернопільщину переїхали майже півсотні підприємств з півдня і сходу України

На Тернопільщину переїхали майже півсотні підприємств.

Про це повідомив на раді оборони начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Деякі з них вже розпочали діяльність та набирають працівників.

На Тернопільщині створюють бізнесхаб, який допомагатиме підприємцям у веденні бізнесу. В організації працюватимуть досвідченні фахівці.

«Тернопільщина далі залишається надійним тилом. У нас облаштовуються підприємства, які переїжджають в область. 46 підприємств, які переїхали, працюють в області. Також ми створюємо на базі області бізнесхаб, який допомагатиме підприємствам у веденні бізнесу. Також ми продовжуємо готувати продуктові набори для південно-східних областей», – зазначив Володимир Труш.

До бізнесхабу можна звертатися і початкуючим підприємцям. Тут надаватимуть професійні консультації щодо реалізації бізнес-ідей, а також допоможуть скористатися державною підтримкою.