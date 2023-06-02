На Тернопільщину насуваються атмосферні фронти з дощами, грозами і похолоданням

Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї можливі грози, в окремих районах шквали та град. Температурні показники дещо знизяться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду на Тернопільщині визначатимуть атмосферні фронти, які проявлять себе грозовими дощами.

«У краї буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, під час грози в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 23 – 28° тепла».

Через вплив атмосферних фронтів температура повітря вихідними відчутно знизиться.

«У п’ятницю в Україну прийде атмосферний фронт. Він нарешті принесе серйозніші дощі. Дощі будуть із грозами, часом зливового характеру. Проходитимуть опади разом з фронтом, зрозуміло. Спочатку дощі та грози пройдуть на заході. Температура повітря поки буде високою: +23 +28 градусів. У суботу-неділю дещо знизиться температура», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у неділю в області буде дещо свіжіше. Стовпчики термометрів коливатимуться від 5 – 10° тепла вночі, до 19 – 24° тепла вдень.