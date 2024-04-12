Насувається похолодання: якою буде погода на Тернопільщині у вихідні

На Тернопільщину йде похолодання. За прогнозами синоптиків, наступного тижня пройдуть дощі, а температура повітря знизиться до 8-10 градусів тепла. А поки цими вихідними передбачають майже літню погоду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями буде хмарно з проясненнями, обійдеться без опадів, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура по області: вночі 6 – 11° тепла, вдень 15 – 20° тепла. У неділю стовпчики термометрів підвищуватимуться до 25 тепла.

«Вітер завіватиме з північного заходу, переважно помірний. Антициклональний характер погоди в Україні втримається – без опадів. Оскільки вночі, вранці та ввечері значно свіжіше, мінімально передбачається +8+11 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, цими днями у краї передбачається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Відтак жителів краю просять не розводити вогонь у лісах.