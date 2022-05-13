На Тернопільщині високими градусами про себе нагадало літо. Втім, через прихід атмосферного фронту у краї задощило. Опади призведуть до зниження температурних показників.

За прогнозами синоптиків, цими днями в області пройдуть грози. Температура повітря коливатиметься від 13 до 20 градусів тепла.

«Вирішило літо нагадати про себе високими градусами, стовпчики термометрів підвищувалися до +30. Мешканці західних областей чутимуть грози – це йтиме нормальний, мирний, атмосферний фронт. Оскільки атмосферний фронт холодний, то в його тилу пошириться свіжіше повітря і тому 13-го травня температура повітря знизиться. Після сьогоднішньої майже спеки це зниження буде досить умовним, проте все ж протягом дня п`ятниці очікується +19+24 градуси. Вітер за фронтом буде рвучким, поміняється із сьогоднішнього південно-західного на північно-західний, пориви до 15-18 метрів за секунду», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у другій декаді травня температурні показники відповідатимуть нормі. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 20 градусів тепла.