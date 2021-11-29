Циклон йде на Тернопільщину. Він принесе дощі та зниження температури повітря. Також дошкулятимуть сильні вітри. Вночі та вранці утворюватимуться густі тумани, які можуть сприяти небезпечним ситуаціям на автошляхах.

Західний регіон охопить похмура дощова погода. Стовпчики термометрів опускатимуться до нуля. Вдень синоптики обіцяють 5-7 градусів тепла. Тенденції щодо зниження температурних показників будуть особливо відчутними останніми днями листопада.

“Ймовірність дощів у західних областях залишається високою. Місцями можливий мокрий сніг. Вітер очікується південних напрямків, помірний, часом рвучкий. Щодо температури повітря, то неділю передбачається близько +7 градусів. Похолодання прийде до західного регіону з 30-го листопада”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, початок грудня принесе на Тернопільщину чергову хвилю дощів з мокрим снігом і похолодання. Відтак жителям краю синоптики радять готувати теплий одяг.