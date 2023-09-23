Холодний атмосферний фронт наближається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, місцями у краї пройдуть дощі та грози. Температура повітря відчутно знизиться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у неділю 24 вересня очікується проходження холодного атмосферного фронту. На Тернопільщині буде хмарно, місцями можливі дощі та грози, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 20 – 25°.

«Ось ми і підійшли до дня осіннього рівнодення. Тепер вже точно буде за букварем: дні стають коротшими, ночі – довшими. Цього року цей день припадає якраз на 23-те вересня. Погода цього дня обіцяє бути прекрасною. Повсюди в Україні світитиме сонце, буде сухо і дуже тепло, впродовж дня +25+29 градусів. Лише ввечері у західних областях атмосферний фронт організує дощі. Ці дощі посиляться в неділю, 24-го вересня, і йтимуть вже навіть із грозами, проте не виходитимуть за межі західних областей», – повідомила синоптик Наталка Діденко.