До кінця тижня на Тернопільщині похолоднішає, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

До регіону повернуться морози, а також дошкулятимуть сильні вітри. Втім, попереду – чергова хвиля потепління.

Упродовж доби в регіоні зберігатиметься хмарна з проясненнями погода, – розповідають в обласному гідрометеоцентрі. У Тернополі та області обійдеться без опадів.

«Цими днями на Тернопільщині буде хмарно. Опадів наразі не передбачається. Вітер південно-східний 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря від 0 до 2 градусів тепла. Вночі можливі незначні заморозки».

За попередніми прогнозами синоптика Наталки Діденко, тенденція щодо зниження температурних показників зберігатиметься до кінця цього тижня. Однак уже цими вихідними повернеться більш тепла погода. Але підвищення температурних показників супроводжуватиметься дощами.

Софія Романська