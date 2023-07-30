Сьогодні, 30 липня, з молитвою, сльозами болю та скорботи, на колінах живим коридором шани зустріли мешканці Підгаєччини свого Захисника.

Андрій Перегінець проживав у селі Носів Підгаєцької територіальної громади. Він був військовим роти охорони, гранатометником.

“Низький уклін Захиснику України, який служив на благо нашої країни і захищав наше майбутнє.

Щиро співчуваємо родині і близьким Андрія та сумуємо із приводу непоправної втрати. Світла пам’ять нашому Захиснику та вічний спокій!”, – ідеться у зверненні на сторінці Підгаєцької міської ради.

Парастас за Андрієм Перегінцем відбудеться завтра, 31 липня, о 20:00. Чин похорону – 1 серпня о 12:00.