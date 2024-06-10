На Тернопільщині зустрічають захисника Володимира Росипка, котрий загинув у Запорізькій області

Невимовно боляче і сумно… У бою за Україну, її незалежність і свободу загинув збаражанин Володимир Росипко, 1970 р. н.

Ворожий обстріл обірвав життя старшого солдата 6 червня поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Щиро у глибокій скорботі співчуваємо родині мужнього захисника.

Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав життя за Україну. Вічна слава Герою!”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Тіло загиблого Героя зустрінуть на рідній землі сьогодні, 10 червня. Чин похорону відбудеться у вівторок, 11 червня, об 11-й годині.

“Просимо гідно провести в останню путь земляка, який віддав життя за нашу незалежність”, – звертаються представники громади.