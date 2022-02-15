На Тернопільщині знижується захворюваність на ковід, але більшає смертельних випадків

Близько півтисячі інфікованих COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, захворюваність знижується четвертий день поспіль. Однак смертельних випадків із підтвердженим діагнозом коронавірусу побільшало.

Сьогодні в області зареєстрували 10 летальних випадків з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Померлим — від 51 до 93 років.

“Останнім часом фіксуємо позитивні тенденції щодо кількості нових випадків. Бачимо, що захворюваність знижується. Такі тенденції простежуються протягом останнього тижня. Протягом тижня ми зафіксували близько шести тисяч випадків. Попереднього тижня реєстрували близько дев’яти тисяч хворих. Проте ми продовжуємо перебувати в стані пандемії. Зараз найбільше хворих фіксуємо у Бережанах і Ланівцях. У Тернополі значно нижчі показники. Тут також відстежуємо різні рівні щодо вакцинації населення. Там, де нижчі показники, захворюваність вища”, – зазначив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За попередніми прогнозами епідеміологів, на Тернопільщині пік зимової хвилі коронавірусу вже минув. Далі передбачають стабілізацію епідемічної ситуації.