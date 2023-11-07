В Україні прийняли закон, який передбачає ліквідацію статусів «селище міського типу» та «місто обласного чи районного значення». Відтак залишилися 3 категорії населених пунктів: місто, селище та село.

Новий закон набирає чинності у лютому 2024 року. У результаті на Тернопільщині буде 18 міст, 18 селищ та 1022 села.

«На цей час в нашій області налічується 4 міста обласного значення, 14 міст районного значення, 17 селищ міського типу, 1 селище та 1022 села. Після набрання чинності закону в області буде 18 міст, 18 селищ та 1022 села.

Важливим є те, що закон не містить зворотної сили, тому усі документи (паспорт, нотаріальні документи, документи на житло та інші) продовжують діяти і жодної перереєстрації робити не потрібно. Законом визначено порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, їх найменування та перейменування, зміни категорій населених пунктів, розв’язання інших питань адміністративно-територіального устрою України», – повідомив на брифінгу директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Харченко.

Додамо, оновлено класифікацію населених пунктів: місто має мати не менш 10 тис. населення; селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тис жителів; село – це населений пункт із загальною чисельністю до 5 тис. та садибною забудовою.