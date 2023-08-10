На Тернопільщині знову змінюється погода: яких “сюрпризів” очікувати

Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники дещо підвищаться, втім, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби Тернопільщина перебуватиме під впливом малоактивного атмосферного фронту. У краї передбачають хмарну погоду з проясненнями, температура вночі 10 – 15°, вдень 20 – 25°.

«10-го серпня на заході України, а в другій половині дня та ввечері очікуються грозові дощі. При грозах є ймовірність шквалів та граду. Кінець тижня буде холоднуватим, +19 +22 градуси, і з періодичними дощами. А ось з понеділка літо схаменеться і організує знову спеку та сонячну погоду.

І наступними вихідними, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік градусних 30-ток. Взагалі, очікується в другій половині наступного тижня в Україні +30+35», повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня літо порадує теплом і сонячною погодою.