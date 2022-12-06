На Тернопільщині знову вимикатимуть електроенергію за графіком

“Тернопільобленерго” повертається до застосування розробленого раніше стабілізаційного графіка погодинних вимкнень електричної енергії.

Про це повідомили в енергетичній компанії. Там зазначили, що доведені НЕК “Укренерго” лімітів споживання електричної енергії дозволяють вимикати світло за графіком.

Ознайомитись із стабілізаційним графіком погодинних вимкнень можна на головній сторінці офіційного сайту ВАТ “Тернопільобленерго”.

Енергетики наголошують, що стабілізаційний графік буде діяти лише якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни. В іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

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