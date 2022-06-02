На Тернопільщині мультипредметний складатиме близько п’яти тисяч абітурієнтів з внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. З нашого регіону зареєструвалося понад десять тисяч одинадцятикласників.

Мультипредметний текст проводитимуть на базі п’яти шкіл області. Наразі спеціальна комісія перевіряє готовність пунктів тестування.

«До здачі ЗНО в нас долучається цього року близько п’яти тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це діти, які виявили бажання складати так зване ЗНО. Воно цього року не є класичним, як раніше. Вже працює комісія, яка обстежує всі навчальні заклади, де буде проходити випускний екзамен, проведено ряд перевірок навчальних закладів, загалом це 5 населених пунктів. Явних порушень, які б не дозволяли проводити це тестування, не виявлено. Але робота триває, ми маємо, ще час, для того, аби перевірити всі навчальні заклади. Перевіряється в першу чергу наявність бомбосховища, або приміщення, де може розміщуватися та чи інша кількість дітей під час повітряної тривоги, приміщення має бути безпечним», – зазначив Володимир Труш.

На виконання завдань виділено 120 хвилин. Тест вміщує завдання з трьох предметів.