Понад півсотні вибухонебезпечних предметів ІІ світової війни виявили у полі поблизу села Вілія Шумської об’єднаної територіальної громади. На місці працюють піротехніки та поліція.

Вибухонебезпечні предмети зберігалися у величезній ямі, – розповів голова Шумської ОТГ Вадим Боярський. Спочатку помітили шість предметів, а потім добралися до цілого складу вибухівки.

«У полі поблизу с. Вілія Шумської ОТГ 3 грудня виявлено 6 вибухонебезпечних предметів часів ІІ світової війни, групою піротехнічних робіт станом на 11.00 год. виявлено ще 55 ВНП, різного калібру, часів ІІ світової війни. Усі ВНП знаходяться в одному місці (ймовірно колишня яма від вибуху куди звозилися вибухонебезпечні предмети під час очистки території після завершення війни. По знешкодженню працює група ДСНС у Тернопільській області, охорону території здійснює поліція».

Як повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій, сьогодні під час обстеження території рятувальники виявили ще більше небезпечних знахідок. Всього у цьому місці знаходилося 73 боєприпаси різного калібру часів Другої світової війни. Усі ВНП вилучені та вивезені у безпечне місце для знешкодження шляхом контрольованого підриву.