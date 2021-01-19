Передчасно обірвалося життя бійця АТО з Тернопільщини, сержанта Романа Липового.

Чоловік мешкав у селі Мирове Шумського району.

Про втрату повідомили на сторінці Шумської ОТГ.

“Шумська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті учасника АТО (ООС), сержанта Липового Романа Юрійовича.

Народився Роман Юрійович у 1971 році, житель села Мирове. Наприкінці 2014 року був мобілізований в Збройні Сили України. Двічі проходив військову службу за контрактом.

На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування.

Світлий, добрий спомин про Романа Юрійовича житиме в наших серцях.

Щиро поділяємо біль і горе, схиляємо голову в глибокій скорботі.

Прощання та поховання відбудеться 20.01.2021 року в с. Мирове.

Вічна пам’ять!”, – ідеться у дописі.