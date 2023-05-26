На Тернопільщині затримали батька і сина, котрі ще в січні побили поліціянта і з того часу переховувалися

Оперативники розшукали двох зловмисників, які переховувалися від слідства за незаконне зберігання зброї та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

На початку січня цього року до двох жителів села Колодне Тернопільського району з обшуком прийшли правоохоронці – батька з сином підозрювали у незаконному зберіганні зброї. У ході обшуку зловмисники накинулися на поліцейських, завдавши одному з них тілесні ушкодження.

Досудове розслідування було розпочато за статтями 263 та 345 Кримінального кодексу. Однак підозрювані стали переховуватися від слідства, відтак були оголошені у державний розшук.

Днями працівники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно із співробітниками управління карного розшуку ГУНП в області встановили місце перебування зловмисників. Одного з них взято під варту, іншому обрано цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває.