Оперативники розшукали двох зловмисників, які переховувалися від слідства за незаконне зберігання зброї та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.
На початку січня цього року до двох жителів села Колодне Тернопільського району з обшуком прийшли правоохоронці – батька з сином підозрювали у незаконному зберіганні зброї. У ході обшуку зловмисники накинулися на поліцейських, завдавши одному з них тілесні ушкодження.
Досудове розслідування було розпочато за статтями 263 та 345 Кримінального кодексу. Однак підозрювані стали переховуватися від слідства, відтак були оголошені у державний розшук.
Днями працівники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно із співробітниками управління карного розшуку ГУНП в області встановили місце перебування зловмисників. Одного з них взято під варту, іншому обрано цілодобовий домашній арешт.
Досудове розслідування триває.