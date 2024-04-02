На Тернопільщині зафіксували температурні рекорди. Якої погоди чекати далі?

Температурні рекорди зафіксували на Тернопільщині цими днями. Останнього дня березня стовпчики термометрів у краї сягнули 25 градусів тепла.

За словами синоптиків, це найвищі показники за десятки років. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалося у 1968 році і становило 22 градуси тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом цього тижня на Тернопільщині спостерігатиметься дощова і вітряна погода, а також очікується зниження температурних показників. 2 квітня пориви західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, у другій половині дня можливі грози. Відтак у краї оголосили штормове попередження.

«Очікується мінлива хмарність, у другій половині дня короткочасні дощі , грози, вітер південно-східний з переходом на західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура по Тернопільській області вночі 11 – 16° тепла, вдень 15 – 20° тепла. Температура по місту Тернополю вночі 11 – 16° тепла, вдень 15 – 20° тепла. Попередження про метеорологічні явища: очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с, в другій половині дня грози. 3 квітня буде хмарно з проясненнями, вночі невеликі короткочасні дощі, вдень обійдеться без істотних опадів, вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 12 – 17° тепла. 4 квітня також буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощі, вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° тепла, вдень 9 – 14° тепла», – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою з високою ймовірністю дощів. Повернення тепла обіцяють вихідними.