Рада оборони Тернопільщини рекомендує відтермінувати заплановані масові заходи до 16 жовтня.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це стосується і раніше погоджених масових зібрань.

«У зв’язку з масованими обстрілами українських міст та об’єктів критичної інфраструктури країни, рада оборони області прийняла рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування та іншим організаторам відтермінувати заплановані, включно до 16 жовтня, масові заходи на інші дати. Це стосується і раніше погоджених військовою адміністрацією масових зібрань. Рішення прийнято з врахуванням безпекової ситуації в країні», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, два дні поспіль у ранковий час росія вела цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури України. Внаслідок пошкодження частини об’єктів у сусідніх областях, було знеструмлено 2/3 населених пунктів Тернопільщини. Однак у більшості громад енергопостачання вдалося відновити.