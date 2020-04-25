Відвідувати ліси на Тернопільщині заборонено. Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Володимир Труш. Заборона стосується як піших прогулянок, так і руху на приватних авто.

Заборонити відвідування лісів в області вирішили через високу пожежну небезпеку, а відтак збільшення кількості займань в екосистемах. Також нове правило пов’язують з надзвичайною ситуацією в умовах карантину.

«Жителям області варто обмежитися від відвідування лісів у цей період. Винятком є лише спецтранспорт природоохоронних служб та правоохоронних органів, а також автомобілі лісового та мисливського господарства, пожежні машини та інша техніка для гасіння пожеж. Усім контролюючим структурам доручено посилити роботу щодо виявлення порушників», – наголосив очільник краю.

Стежитимуть за виконанням розпорядження поліцейські, муніципальні інспектори та військовослужбовці, які залучені до патрулювання вулиць в умовах карантину.

Додамо, упродовж тижня в області сталося більше сотні пожеж в екосистемах. Основні причини загоряння – суха погода, необережне поводження з вогнем, неуважність.

Софія Романська