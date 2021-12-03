На Тернопільщині за тиждень зафіксували понад триста порушень карантину

Понад триста порушень карантинних вимог зафіксували на Тернопільщині протягом тижня.

Про це повідомив начальник Держпродспоживслужби області Ігор Рогальський. А загалом інспектори провели понад півтори тисячі моніторингових обстежень.

Дотримання карантинних вимог в області відстежує близько сотні мобільних груп. У їхніх складах – муніципальні інспектори, працівники Держпродспоживслужби, поліціянти. Як зазначив Ігор Рогальський, рейдовими перевірками охоплені об’єкти різних форм власності. До порушників застосовуються міри адміністративного впливу.

«Представники Держпродспоживслужби в Тернопільській області продовжують здійснювати спільні моніторингові обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання протиепідемічних заходів та посилення карантинних обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2021р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Інспектори працюють в складі мобільних груп спільно з правоохоронцями та представниками органів місцевої влади».

Додамо, з наступного тижня поліціянти перевірятимуть сертифікати вакцинації у громадських закладах. Це пов’язано із посиленням правил карантину.