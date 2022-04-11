У Тернопільську обласну військову адміністрацію надійшло 110 пропозицій від бізнесу, який готовий переїхати на Тернопільщину.
Для 43 уже визначено локації. Завершили переїзд та облаштовують виробництво 7 підприємств.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова ТОДА Володимир Труш.
Загалом, 11 уже розпочали діяльність та виготовляють продукцію. З них:
3 швейних,
1 з виробництва буд матеріалів,
1 харчове,
1 металообробка,
2 машинобудування,
1 ІТ,
1 виробництво клейких стрічок,
1 оптова торгівля фармацевтичними засобами.
Переміщення обладнання підприємства здійснюється на безоплатній основі силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», а також при потребі залучаються субпідрядники.