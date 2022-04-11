На Тернопільщині вже працює 11 підприємств, які переїхали із охоплених боями областей

У Тернопільську обласну військову адміністрацію надійшло 110 пропозицій від бізнесу, який готовий переїхати на Тернопільщину.

Для 43 уже визначено локації. Завершили переїзд та облаштовують виробництво 7 підприємств.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова ТОДА Володимир Труш.

Загалом, 11 уже розпочали діяльність та виготовляють продукцію. З них:

3 швейних,

1 з виробництва буд матеріалів,

1 харчове,

1 металообробка,

2 машинобудування,

1 ІТ,

1 виробництво клейких стрічок,

1 оптова торгівля фармацевтичними засобами.

Переміщення обладнання підприємства здійснюється на безоплатній основі силами «Укрзалізниці» та «Укрпошти», а також при потребі залучаються субпідрядники.