На Тернопільщині випало до 20 сантиметрів снігу: водіїв просять утриматися від поїздок. ВІДЕО

Інтенсивний снігопад накрив західні області, в тому числі й Тернопільщину. Тож водіїв просять утриматися від поїздок без крайньої потреби.

Як повідомили у службі автомобільних доріг, спецтехніка забезпечує проїзд державними дорогами Тернопільщини. Обмежень у русі наразі не зафіксовано.

“Подекуди в області випало до 20 см снігу. Робота снігоприбиральної техніки не зупиняється, однак просимо громадян під час негоди не вирушати на далекі відстані. Особливо це стосується власників авто, котрі вже замінили шини на літні.

Будь ласка, надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці: від цього залежить передусім ваша безпека”, – закликають у САД.

Там також зауважують, що для вантажного транспорту вздовж державних доріг облаштовані майданчики для відстою.