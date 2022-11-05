150 років від Дня народження письменника, поета, мистецтвознавця та громадсько-культурного діяча Богдана Лепкого відзначають у ці дні на Тернопільщині.

Низка заходів з цієї нагоди пройшла у Бережанах. А в селі Кривеньке Гусятинської громади на адмінбудинку старостати, який було збудовано на місці батьківської хати Лепких відкрили меморіальну дошку письменнику.

У Тернопільській центральній міській бібліотеці 4 листопада погасили власну марку та клубний конверт, присвячені 150-річчю нашого земляка. В урочистому спецпогашенні взяли участь міський голова Сергій Надал, заступник голови Тернопільської ОВА Ігор Гайдук, отець Іван Говера, автор марки і поштового конверта Олег Кіналь та керівник організації «Козацька пошта» Андрій Пилюх.

– У ці листопадові дні все українство відзначає 150 річчя великого українця, письменника, перекладача, художника, громадського, культурного, політичного діяча, літературознавця, видавця Богдана Лепкого, – розповіла Оксана Лехіцька, виконуюча обов’язки директора центральної міської бібліотечної системи. – Понад 50 років його творчість була під забороною. Виростали покоління, які не знали нічого про цю неординарну людину і митця. І лише тепер, на крилах тужливих журавлів, повернулося це ім’я до нас в Україну аби ми щороку у листопадові дні тихою молитвою могли згадати Богдана Лепкого. Народився він у Крогульці, як він потім напише у «Казці мойого життя» між Гусятином і Копичинцями. Потім будуть Бережани, Жуків, інші міста. Своєю біографією він охопив пів області. Події першої світової війни розділили його життя на до і після. Під час війни була знищена його спадщина. Він їде далі у Європу: Черче, Відень, Берлін, Вроцлав, Краків, де він спочине. Але великою радістю у його житті завжди буде Тернопіль – місто, у котрому буде мешкати його рідна сестра. Він буде часто у нашому місті, у вересні 1929 року буде виступати у Міщанському братстві, де ще витав дух Івана Франка з його «Мойсеем». І затихший зал буде слухати зустріч гетьмана Мазепи з Мотрею Кочубеївною. І сьогодні наш Тернопіль пам’ятає і буде пам’ятати Богдана Лепкого завжди, тому що Тернопіль на карті його життя – особливий.

Вшанування пам’яті письменника продовжать 10 листопада. Цього дня в обласному комунальному музеї Богдана Лепкого в Бережанах відбудеться міжнародна конференція «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого».