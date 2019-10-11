За минулий вечір на двох трасах міжнародного значення трапилося дві автопригоди за участю велосипедистів.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з травмованими, яка трапилася поблизу села Велика Березовиця Тернопільської області надійшло на лінію 102 вчора, 10 жовтня, близько 20:20 год.

Як розповіли у патрульній поліції, інспектори оперативно прибули на місце події. За попередніми даними, 33-річний водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись в напрямку м. Чорткова, не помітив 51-річного велосипедиста, який рухався попереду, та здійснив наїзд на нього. Внаслідок ДТП останній отримав травму ноги, його шпиталізували.

Інший випадок трапився на автодорозі М—12 (Стрий — Знам’янка) поблизу с. Кам’янки Підволочиського району Тернопільської області. О 22:30 48-річний водій, керуючи транспортним засобом Renault Trafic, здійснив наїзд на велосипедиста 1986 р. н., який проїжджав дорогу в поперечному напрямку. На жаль, 33-річний чоловік-велосипедист загинув на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги.

В обидвох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановлюватиме усі деталі автопригод.