“Снігохід” – зимові змагання під такою назвою влаштували на Тернопільщині. Поєдинки відбулися у селі Саранчуки на Бережанщині. Тут зібралося 67 команд з різних регіонів України.

Всеукраїнські зимові змагання з мандрівництва проводять уже одинадцять років поспіль, – розповів голова організаційного комітету Микола Бігус. Цьогоріч зібралося 150 спортсменів і любителів туризму.

“Мандрівники з усієї країни приїхали на восьмигодинні змагання “Снігохід”, що проходить на Тернопіллі. Це 8 годин мандрівки з командою по засніженій місцевості, емоції та точно незабутні враження. На команди чекала цікава пригода, адже маршрут до контрольних пунктів вони складали самостійно. Традиційно після фінішу відігрівалися, пообідали та відновили свої сили”.

Додамо, перший “Снігохід” відбувся в 2011 році, у 2014 — змагання не організовували через революційні події, втім, з 2015 року їх відновили. На Тернопільщині подія відбувається вже втретє. Серед організаторів змагань – “Пласт” та “Молодіжний Націоналістичний Конгрес”.

Змагання традиційно проходять у селі Саранчуки на Бережанщині. Це батьківщина відомого націоналіста, захисника інтересів української церкви Івана Гавдиди. На змаганнях була можливість побувати на славетному місці, де Іван Гавдида проводив свої перші табори для молоді з усієї України.