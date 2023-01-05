На Тернопільщині вітер повалив дерева: вони впали на трасу. ФОТО

У Тернопільській області на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, неподалік міста Копичинці, через сильні пориви вітру на проїжджу частину впало декілька дерев.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

На місці працюють патрульні та дорожні служби. Тож плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

“Шановні водії, будьте максимально уважні та обережні за кермом. На території області лютує негода, тож слідкуйте за дорожньою обстановкою, не перевищуйте швидкість та дотримуйтесь ПДР”, – наголошують у патрульній поліції.