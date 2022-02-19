Четверо людей померло від коронавірусу сьогодні на Тернопільщині.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, протягом тижня епідемічна ситуація частково покращилася, відтак померлих поменшало.

Попри те, що Омікрон переноситься легше, в області під час зимової хвилі коронавірусу зафіксували значну кількість летальних випадків випадків. Серед померлих — літні люди із супутніми захворюваннями. Втім, із стабілізацією захворюваності, спостерігається тенденція до зниження летальності.

“Загалом в епідемічній ситуації ми відстежуємо другий тиждень поспіль позитивні тенденції. Протягом тижня ми зафіксували 26 летальних випадків з підтвердженим діагнозом COVID-19. За аналогічний період минулого тижня — 44 випадки. Випадки смертності ми фіксуємо переважно серед людей, віком від 60 років. Це переважно невакциновані люди, які також мали супутні захворювання. Маємо підстави стверджувати, якби люди були вакциновані, то ми їх не втратили б. Тому на сьогодні дуже важливо вакцинувати людей із цієї вікової категорії, оскільки вони залишаються в групі ризику”, – повідомив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За прогнозами епідеміологів, через два тижні захворюваність на коронавірус знизиться до показників початку зимової хвилі.