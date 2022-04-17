На Тернопільщині в один день провели в останню путь двох загиблих Героїв. ФОТО

І знову біль у серцях рідних, близьких, усіх, хто знав цих мужніх чоловіків, які без роздумів пішли захищати Україну від російських окупантів.

Вчора на Чортківщині на території Катедрального собору верховних апостолів Петра і Павла попрощалися з воїнами, які загинули на Донеччині – Василем Куніцьким із села Скомороше Білобожницької громади та Андрієм Масловим із села Давидківці Колиндянської громади. Потім останню шану Героям віддали земляки на їх малих батьківщинах, пише Наш день.

Василя Куніцького поховали у селі Скомороше. Йому було 54 роки. У мирному житті Василь був трактористом, пішов на війну на початку березня. В нього залишилося троє дорослих дітей, двоє синів і донька, дружина, внуки, – повідомив голова Білобожницької громади Віктор Шепета. Тепер їм усім не вистачатиме батьківського теплого слова, дідусевої усмішки, міцного чоловічого плеча.

Андрію Маслову із селі Давидківці був лише 31 рік. Чоловік пішов на війну добровольцем на початку березня. В Андрія залишилася дружина та дворічний син, який не встиг натішитись своїм відважним татком. Про це розповів голова Колиндянської громади Роман Клапків.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, побратимам, односельцям, усім, хто знав Василя та Андрія, воїнів, які віддали життя за Україну, за мирне небо, за наш Перемогу у боротьбі з окупантом.

Вічна пам’ять і слава Героям!

Фото Чортківської РДА