На Тернопільщину йде майже весняне потепління. За прогнозами синоптиків, у краї стовпчики термометрів підвищуватимуться до 13-14 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 24 лютого погоду області визначатиме теплий сектор від циклону з центром над країнами Балтії. У краї буде хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в області вдень підвищуватиметься до 9 – 14° тепла. 25 лютого тенденції щодо підвищення температурних показників збережуться.

«24-го лютого Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме +10+15 градусів. Переважатиме в Україні високий атмосферний тиск, тому опадів не очікується, хіба в Карпатах та навколо гір є ймовірність невеликого дощу. Вітер завіватиме з півдня та південного сходу, буде рвучким, сильним, місцями із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Вітер вгомониться у вівторок», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, тепла погода на Тернопільщині збережеться і наступного тижня. Температура повітря залишатиметься на рівні 10-13 градусів тепла.